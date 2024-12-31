Зеленський звільнив голів двох областей і призначив військового омбудсмена

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної адміністрації, а Філіпа Проніна - з посади голови Полтавської ОВА. Про це йдеться в указах глави держави від №887 та №888 від 30 грудня.

Кравченка, нагадаємо, було призначено у квітні 2023 року замість Олексія Кулеби, який ще в січні того року перейшов на посаду заступника голови Офісу президента (нині є віцепрем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій).

Пронін обіймав посаду керівника Полтавщини з жовтня 2023 року, до цього майже два роки регіон очолював у статусі виконуючого обов'язки Дмитро Лунін. Напередодні, 30 грудня, звільнення Кравченка та Проніна погодив Кабінет міністрів, однак офіційно про причини кадрових рішень не повідомляється.

Також у понеділок указом №889 Зеленський звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Романа Машовця, який опікувався військовими питаннями. Він обіймав цю посаду з квітня 2020 року.

В Україні з'явився військовий омбудсмен

Крім того, указом №886 глава держави призначив Ольгу Кобилинську на нову посаду - уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Її створення він анонсував напередодні.

Фото: пресслужба президента

Як зазначав Зеленський, створення інституту військового омбудсмена є об’єктивною потребою і був запитом від самих військових. За словами президента, це питання було обговорено з міністром оборони Рустемом Умєровим, з військовим командуванням та з представниками громадянського суспільства, які при цьому висловили "багато поглядів".

"Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", - прокоментував президент обрану кандидатуру.

Він анонсував також підготовку разом з Міноборони законопроєкту про військового омбудсмена та системні основи його діяльності, зокрема повноваження і фінансування, та закликав Верховну Раду та Кабмін своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані.