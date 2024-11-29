Михайло Драпатий: що відомо про нового командувача Сухопутних військ

Михайло Драпатий - 42-річний генерал-майор, якого 29 листопада президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

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Він народився 21 листопада 1982 року в Кам’янці-Подільському на Хмельниччині. Після закінчення середньої школи став курсантом Харківського інституту танкових військ ім. Верховної Ради України. Завершив навчання у 2004 році, після чого почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

З 2016 по 2019 роки був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

У червні 2017 року закінчив навчання в Національному університеті оборони України (магістр). У серпні 2019-го передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

З лютого 2024 року був заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

З травня по вересень 2024 року - очільник оперативного угруповання військ "Харків", а з вересня по листопад - очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ".

Що говорять про Драпатого

Михайло Драпатий бере участь у війні з 2014 року, коли був командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади. Він керував операцією зі звільнення заручників у захопленому сепаратистами відділі міліції Маріуполя.

Як стверджують українські ЗМІ, Драпатий особисто перебував за кермом БМП, яке здійснило прорив через барикади.

"Саме його "летюча БМП" потрапила на відеокадри, які тоді облетіли весь світ. Думаю, кожен українець, хто зараз далеко від дому, мріє побачити таку "летючу БМП" на вулицях свого, звільненого міста - Лисичанська, Сватового, Луганська, Сорокиного", - написав сьогодні голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Коли мені механік-водій доповідав, що перед нами барикади більше метра заввишки, питав, що робити. А я сказав, що беремо штурмом. Це відео облетіло весь світ", – згадував Драпатий в інтерв'ю "Армія FM".

У серпні того ж року він очолював ударну групу 72-ї бригади, яка виводила з-під ворожого вогню українські підрозділи, оточені в районі Ізварине–Червонопартизанськ (також відомий як "Південний котел").

"Драпатий – людина-легенда ще із 2014 року. Коли був комбатом в 72 ОМБр. Як виводив людей, які були в напівоточненні в 2014 році. А потім, як командував 58 бригадою", - пише старший аналітик фонду "Повернись живим", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Михайло Драпатий також брав участь у звільненні Херсона, стабілізував ділянку фронту під Вовчанськом, після чого гасив пожежу в Торецьку.

"Відверто кажучи, Драпатий – один з тих генералів вже іншого, молодого покоління, яке має рухатись до посад старий генералітет, який явно засидівся в своїх кріслах і не дає результатів, лише тупорилі совкові задрочі. Плюс він добре проявив себе на Вовчанському напрямку. Потрібно більше таких призначень", – написав лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

Михайло Драпатий отримав звання генерал-майора 5 жовтня 2024 року. Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний герой України".