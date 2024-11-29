Михаил Драпатый: что известно о новом командующем Сухопутными войсками

Михаил Драпатый – 42-летний генерал-майор, которого 29 ноября президент Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

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Он родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. После окончания средней школы стал курсантом Харьковского института танковых войск им. Верховной Рады Украины. Завершил обучение в 2004 году, после чего начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

С 2016 по 2019 год был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады.

В июне 2017 года окончил обучение в Национальном университете обороны Украины (магистр). В августе 2019 передал 58-ю бригаду другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсона в 2022 году.

С февраля 2024 был заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

С мая по сентябрь 2024 года — глава оперативной группировки войск "Харьков", а с сентября по ноябрь — руководитель оперативно-тактической группировки войск "Луганск".

Что говорят о Драпатом

Михаил Драпатый принимает участие в войне с 2014 года, когда был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Как утверждают украинские СМИ, Драпатий лично находился за рулем БМП, совершившего прорыв через баррикады.

"Именно его "летучая БМП" попала на видеокадры, которые тогда облетели весь мир. Думаю, каждый украинец, кто сейчас далеко от дома, мечтает увидеть такую "летучую БМП" на улицах своего, освобожденного города — Лисичанска, Сватового, Луганска, Сорокиного", – написал сегодня глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Когда мне механик-водитель докладывал, что перед нами баррикады больше метра в высоту, спрашивал, что делать. А я сказал, что берем штурмом. Это видео облетело весь мир", — вспоминал Драпатый в интервью "Армия FM".

В августе того же года он возглавлял ударную группу 72-й бригады, которая выводила из-под вражеского огня украинские подразделения, окруженные в районе Изварино-Краснопартизанск (также известный как "Южный котел").

"Драпатый — человек-легенда еще с 2014 года. Когда был комбатом в 72 ОМБр. Как выводил людей, которые были в полуокружении в 2014 году. А потом, как командовал 58 бригадой", — пишет старший аналитик фонда "Вернись живым", главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Михаил Драпатый также участвовал в освобождении Херсона, стабилизировал участок фронта под Волчанском, после чего тушил пожар в Торецке.

"Откровенно говоря, Драпатый – один из тех генералов уже другого, молодого поколения, которое должно двигаться к должностям старый генералитет, явно засидевшийся в своих креслах и не дающий результатов, лишь тупорилые совковые задрочи. Плюс он хорошо проявил себя на Волчанском направлении. Нужно больше таких назначений", – написал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

Основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская отметила, что имеет о нем хорошие отзывы от "самых толковых военных" за 10 лет войны. "Помимо чисто профессиональных, командирских качеств отмечают его человечность. Побратимы и сестры, которые с ним непосредственно служили, радуются. Говорят, что это очень хорошее решение со стороны военно-политического руководства страны. Умное назначение", - написала она.

Михаил Драпатий получил звание генерал-майора 5 октября 2024 года. Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный герой Украины".