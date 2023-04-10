Зеленський призначив нового голову Київської ОВА: хто ним став

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області Руслана Кравченка головою Київської обласної військової адміністрації.

Відповідний указ №204 глава держави підписав 10 квітня. Перед цим, нагадаємо, це призначення було погоджене Кабінетом міністрів. Попередник же Кравченка - Олексій Кулеба - був звільнений ще 24 січня і отримав посаду заступника голови Офісу президента.

Кравченко є уродженцем окупованого нині Сєвєродонецька Луганської області, в 2012 році закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого (має ступінь магістра за спеціальністю правознавство), після чого почав працювати в органах прокуратури.

Зокрема, з серпня 2012 року працював слідчим, а з квітня 2013 року - старшим слідчим Севастопольської військової прокуратури. В квітні 2014 року, після окупації Кримського півострова Росією, був призначений старшим прокурором Рівненської військової прокуратури.

У вересні того ж року отримав посаду старшого прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону, відправившись у відрядження до березня 2015 року в зону антитерористичної операції на Донбасі, де працював в містах Дебальцеве та Артемівськ (нині Бахмут). З квітня 2015 року по серпень 2017 року працював прокурором, а в серпні2017 - лютому 2019 року заступником начальника відділу у Головній військовій прокуратурі.

В лютому 2019 - вересні 2020 року Кравченко обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону. З жовтня 2020 року очолював управління процесуального керівництва справами у сфері оборонно-промислового комплексу Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері. 15 березня 2021 року був призначений керівником Бучанської окружної прокуратури.

Нагадаємо, що місяць тому Зеленський призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації іншого посадовця, що зробив кар'єру в органах військової прокуратури, - Романа Мрочка.