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Зеленський замінив голову Херсона: ним став військовий прокурор
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову і призначив на неї Романа Мрочка. Про це йдеться в розпорядженнях глави держави №29 та №30 від 2 березня.
Нагадаємо, що Лугова була призначена очільницею Херсона 21 вересня, ще до деокупації міста на початку листопада. Вона була секретаркою міськради, а потрапила до неї в 2020 році, балотувавшись від партії зниклого після окупації міста мера Ігоря Колихаєва "Нам тут жити". В минулому скликанні (в 2015 року) Лугова представляла "Блок Петра Порошенка".
Наразі це третя заміна Зеленським керівника місцевої військової адміністрації після переведення в липні 2022 року начальника Світлодарської МВА Донецької області Романа Гошка на посаду начальника Соледарської МВА, а також заміни Тараса Думенка на посаді начальника Гостомельської селищної ВА Київської області на Сергія Борисюка
Мрочко ж народився в 1989 році і з 2011 року обіймав посади в військовій прокуратурі. Відомо, що раніше він працював заступником військового прокурора Південного регіону, до цього в травні-липні 2017 року був військовим прокурором Київського гарнізону, а у вересні 2015 - травні 2017 року - військовим прокурором Луганського гарнізону сил АТО.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В серпні-вересні 2015 року він працював прокурором військової прокуратури сил АТО, а в червні-серпні того ж року - прокурором Головної військової прокурартури в складі Генпрокуратури, в грудні 2014 - червні 2015 року - заступником військового прокурора Вінницького гарнізону, в вересні-грудні - заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону, в квітні-вересні того ж року - прокурором у військовій прокуратурі Західного регіону, до цього ж він з 2011 року працював на різних посадах в цій же сфері у Львівському регіоні.