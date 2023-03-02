Зеленский заменил главу Херсона: им стал военный прокурор

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Херсонской городской военной администрации Галину Луговую и назначил на нее Романа Мрочко. Об этом говорится в распоряжениях главы государства №29 и №30 от 2 марта.

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Напомним, что Луговая была назначена главой Херсона 21 сентября, еще до деоккупации города в начале ноября. Она была секретарем горсовета, а попала в него в 2020 году, баллотировавшись от партии пропавшего после оккупации города мэра Игоря Колыхаева "Нам здесь жить". В прошлом созыве (с 2015 года) Луговая представляла "Блок Петра Порошенко".

На сегодняшний день это третья замена Зеленским руководителя местной военной администрации после перевода в июле 2022 года начальника Светлодарской ГВА Донецкой области Романа Гошко на должность начальника Соледарской ГВА, а также замены Тараса Думенко в должности начальника Гостомельской поселковой ВА Киевской области на Сергея Борисюка.

Мрочко родился в 1989 году и с 2011 года занимал должности в военной прокуратуре. Известно, что ранее он работал заместителем военного прокурора Южного региона, до этого в мае-июле 2017 года был военным прокурором Киевского гарнизона, а в сентябре 2015 - мае 2017 года - военным прокурором Луганского гарнизона сил АТО.

В августе-сентябре 2015 года он работал прокурором военной прокуратуры сил АТО, а в июне-августе того же года – прокурором Главной военной прокуратуры в составе Генпрокуратуры, в декабре 2014 – июне 2015 года – заместителем военного прокурора Винницкого гарнизона, в сентябре-декабре - заместителем военного прокурора Черниговского гарнизона, в апреле-сентябре того же года - прокурором в военной прокуратуре Западного региона, до этого же он с 2011 года работал на различных должностях в этой же сфере во Львовском регионе.