Зеленский назначил нового главу Киевской ОВА: кто им стал

Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области Руслана Кравченко главой Киевской областной военной администрации.

Соответствующий указ №204 глава государства подписал 10 апреля. Перед этим, напомним, это назначение было согласовано Кабинетом министров. Предшественник же Кравченко – Алексей Кулеба – был уволен еще 24 января и получил должность заместителя главы Офиса президента.

Кравченко является уроженцем оккупированного ныне Северодонецка Луганской области, в 2012 году окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого (имеет степень магистра по специальности правоведение), после чего начал работать в органах прокуратуры.

В частности, с августа 2012 года работал следователем, а с апреля 2013 года – старшим следователем Севастопольской военной прокуратуры. В апреле 2014 года, после оккупации Крымского полуострова Россией, был назначен старшим прокурором Ровенской военной прокуратуры.

В сентябре того же года получил должность старшего прокурора военной прокуратуры Львовского гарнизона, отправившись в командировку до марта 2015 года в зону антитеррористической операции на Донбассе, где работал в городах Дебальцево и Артемовск (ныне Бахмут). С апреля 2015 по август 2017 работал прокурором, а в августе 2017 - феврале 2019 года заместителем начальника отдела в Главной военной прокуратуре.

В феврале 2019 – сентябре 2020 года Кравченко занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона. С октября 2020 возглавлял управление процессуального управления делами в сфере оборонно-промышленного комплекса Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере. 15 марта 2021 года был назначен руководителем Бучанской окружной прокуратуры.

Напомним, что месяц назад Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации другого чиновника, сделавшего карьеру в органах военной прокуратуры, - Романа Мрочко.