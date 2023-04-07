Правительство согласовало назначение нового главы Киевской ОВА: кто должен им стать

Кабинет министров согласовал на своем заседании 7 апреля назначение Руслана Кравченко главой Киевской областной военной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

"Поддержан проект указа президента Украины о назначении Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в сообщении.

Руслан Кравченко является действующим руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Ее он возглавляет с 15 марта 2021 года.

Ранее работал в военной прокуратуре.

Он награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022) "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание государства, добросовестное исполнение профессионального долга".

В этом году Руслан Кравченко участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), но победить не смог.

Бывшего главу Киевской ОВА Алексея Кулебу президент своим указом в январе назначил заместителем руководителя Офиса президента .