Уряд призначив нового очільника Київської ОВА: хто ним став

Кабінет міністрів погодив на своєму засіданні 7 квітня призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

"Підтримано проєкт указу президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.

Руслан Кравченко є чинним керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолює із 15 березня 2021 року.

Раніше також працював у військовій прокуратурі.

Він нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022) "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

У цьому році Руслан Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але перемогти не зміг.

Колишнього голову Київської ОВА Олексія Кулебу президент своїм указом у січні призначив заступником керівника Офісу президента.