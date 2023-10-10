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Зеленський призначив начальником Полтавської ОВА заступника голови АРМА

Філіп Пронін
Філіп Пронін. Фото: АРМА

Президент Володимир Зеленський увільнив Дмитра Луніна від тимчасового виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації (під час воєнного стану - начальника відповідної військової адміністрації).

В свою чергу, новим, вже "повноцінним" головою області, глава держави призначив Філіпа Проніна. Про це йдеться в його указах №685 та №686 від 10 жовтня.

Нагадаємо, що обов'язки керівника Полтавщини на Луніна було покладено 24 грудня 2021 року - після звільнення голови ОДА Олега Синєгубова, який тоді був призначений на аналогічну посаду в Харківській області.

Хто такий Філіп Пронін

Кабінет міністрів погодив призначення Проніна ще більше місяця тому - 5 вересня. Тоді ж його ім'я зникло з сайту Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), заступником голови якого він був з січня 2020 року.

До цього Пронін з 2017 року очолював управління виявлення та розшуку активів АРМА. З 2010 по 2017 роки він працював у Державній службі фінансового моніторингу на посаді заступника директора департаменту фінансових розслідувань — начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень.

З 2008 по 2010 роки віпрацював в українському офісі компанії KPMG, відповідаючи за створення та розвиток групи незалежних фінансових розслідувань. Діяльність цього підрозділу була зосереджена на корпоративній розвідці, фінансових розслідуваннях та протидії відмиванню коштів.

Раніше, з 2005 по 2008 роки Пронін обіймав посаду головного спеціаліста департаменту аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу, спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, пов’язаних із діяльністю банківських установ, державними монополіями, незаконним відшкодуванням ПДВ.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов