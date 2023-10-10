Зеленський призначив начальником Полтавської ОВА заступника голови АРМА

Президент Володимир Зеленський увільнив Дмитра Луніна від тимчасового виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації (під час воєнного стану - начальника відповідної військової адміністрації).

В свою чергу, новим, вже "повноцінним" головою області, глава держави призначив Філіпа Проніна. Про це йдеться в його указах №685 та №686 від 10 жовтня.

Нагадаємо, що обов'язки керівника Полтавщини на Луніна було покладено 24 грудня 2021 року - після звільнення голови ОДА Олега Синєгубова, який тоді був призначений на аналогічну посаду в Харківській області.

Хто такий Філіп Пронін

Кабінет міністрів погодив призначення Проніна ще більше місяця тому - 5 вересня. Тоді ж його ім'я зникло з сайту Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), заступником голови якого він був з січня 2020 року.

До цього Пронін з 2017 року очолював управління виявлення та розшуку активів АРМА. З 2010 по 2017 роки він працював у Державній службі фінансового моніторингу на посаді заступника директора департаменту фінансових розслідувань — начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень.

З 2008 по 2010 роки віпрацював в українському офісі компанії KPMG, відповідаючи за створення та розвиток групи незалежних фінансових розслідувань. Діяльність цього підрозділу була зосереджена на корпоративній розвідці, фінансових розслідуваннях та протидії відмиванню коштів.

Раніше, з 2005 по 2008 роки Пронін обіймав посаду головного спеціаліста департаменту аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу, спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, пов’язаних із діяльністю банківських установ, державними монополіями, незаконним відшкодуванням ПДВ.