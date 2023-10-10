Зеленский назначил замглавы АРМА начальником Полтавской ОВА

Президент Владимир Зеленский освободил Дмитрия Лунина от временного исполнения обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации (во время военного положения – начальника соответствующей военной администрации).

В свою очередь, новым, уже "полноценным" главой области, глава государства назначил Филиппа Пронина. Об этом говорится в его указах №685 и №686 от 10 октября.

Напомним, что обязанности руководителя Полтавской области на Лунина были возложены 24 декабря 2021 года - после увольнения главы ОГА Олега Синегубова, который тогда был назначен на аналогичную должность в Харьковской области.

Кто такой Филипп Пронин

Кабинет министров согласовал назначение Пронина еще больше месяца назад – 5 сентября. Тогда же его имя пропало с сайта Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заместителем главы которого он был с января 2020 года.

До этого Пронин с 2017 года возглавлял управление по выявлению и розыску активов АРМА. С 2010 по 2017 годы он работал в Государственной службе финансового мониторинга в должности заместителя директора департамента финансовых расследований – начальника управления анализа рисков и типологических исследований.

С 2008 по 2010 год он работал в украинском офисе компании KPMG, отвечая за создание и развитие группы независимых финансовых расследований. Деятельность этого подразделения была сосредоточена на корпоративной разведке, финансовых расследованиях и противодействии отмыванию средств.

Ранее, с 2005 по 2008 годы, Пронин занимал должность главного специалиста департамента аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга, специализировался на финансовых расследованиях, связанных с деятельностью банковских учреждений, государственными монополиями и незаконным возмещением НДС.