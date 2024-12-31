Зеленский уволил глав двух областей и назначил военного омбудсмена

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Кравченко с должности главы Киевской областной администрации, а Филиппа Пронина – с должности главы Полтавской ОВА. Об этом говорится в указах главы государства №887 и №888 от 30 декабря.

Кравченко, напомним, был назначен в апреле 2023 года вместо Алексея Кулебы, который еще в январе того года перешел на должность заместителя главы Офиса президента (ныне является вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин и территорий).

Пронин занимал должность руководителя Полтавской области с октября 2023 года, до этого почти два года регион возглавлял в статусе исполняющего обязанности Дмитрий Лунин. Накануне, 30 декабря, увольнение Кравченко и Пронина согласовал Кабинет министров, однако официально о причинах кадровых решений не сообщается.

Также в понедельник указом №889 Зеленский уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца, который занимался военными вопросами. Он занимал этот пост с апреля 2020 года.

В Украине появился военный омбудсмен

Кроме того, указом №886 глава государства назначил Ольгу Кобылинскую на новую должность – уполномоченного президента по защите прав военнослужащих и членов их семей. Ее создание он анонсировал накануне.

Фото: пресс-служба президента

Как отмечал Зеленский, создание института военного омбудсмена является объективной потребностью и было запросом от самих военных. По словам президента, этот вопрос был обсужден с министром обороны Рустемом Умеровым, с военным командованием и с представителями гражданского общества, которые при этом выразили "множество взглядов".

"Ольга – известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", — прокомментировал президент выбранную кандидатуру.

Он анонсировал также подготовку вместе с Минобороны законопроекта о военном омбудсмене и системных основах его деятельности, в частности полномочиях и финансировании, и призвал Верховную Раду и Кабмин своевременно поддержать предложенные новации.