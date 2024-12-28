Кабмин согласовал увольнение глав ОВА Киевщины и Полтавщины

28 декабря Кабинет министров согласовал увольнение Руслана Кравченко с поста председателя Киевской ОВА и Филиппа Пронина с поста председателя Полтавской ОВА.

Об этом сообщило Правительство online.

"На своем заседании 28 декабря Кабинет Министров Украины поддержал проекты указов президента Об уходе: Кравченко Руслана Андреевича с должности главы Киевской областной государственной администрации, Пронина Филиппа Евгеньевича с должности главы Полтавской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

Напомним, Кравченко был назначен на должность указом президента Владимира Зеленского в апреле 2023 года, а Пронин – в октябре того же года.

Кандидатуры новых руководителей Полтавской и Киевской ОВО пока не сообщают.

Последние кадровые перестановки

8 ноября был уволен Евгений Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации.

В тот же день Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской областных военных администраций и увольнение предыдущего главы последней.

4 декабря Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постпреда президента в Крыму.

13 декабря Кабмин уволил Антона Дробовича с должности директора Института национальной памяти.

21 декабря президент Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при ООН и ряд украинских послов в Словении, Кении, Японии, Индонезии, Литвы, Китая и Руанде.