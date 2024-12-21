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Зеленский уволил представителя в ООН и послов в ряде стран: кто вместо них

Зеленский уволил представителя в ООН и послов в ряде стран: кто вместо них
Владимир Зеленский.

21 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при ООН и ряда украинских послов в Словении, Кении, Японии, Индонезии, Литвы, Китая и Руанде.

Об этом говорится в указах на сайте президента.

Соответствующими указами президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд послов:

  • Андрей Праведник, который занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Руанде;
  • Андрей Таран, состоявший в должности посла Украины в Словении;
  • Петр Бешта, посол Украины в Литве;
  • Сергей Корсунский, посол Украины в Японии;
  • Василий Гамянин, посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;
  • Павел Рябикин, посол Украины в Китае;
  • Евгения Филиппенко, посол Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Фото 2 — Зеленский уволил представителя в ООН и послов в ряде стран: кто вместо них

21 декабря Зеленский подписал указы о ряде назначений:

  • Вячеслав Яцюк послом в Республике Руанда;
  • Юлию Федов послом в Республике Филиппины;
  • Ольгу Никитченко послом в Литовской Республике;
  • Федора Шандора послом в Венгрии;
  • Петра Бешту послом в Республике Словения;
  • Василия Гамянина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Демократической Республике Конго.

Постоянным представителем Украины при отделении ООН назначен Евгений Цымбалюк.

Главой Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО назначена бывшая заместитель главы МИД Марьяна Бецу.

Фото 3 — Зеленский уволил представителя в ООН и послов в ряде стран: кто вместо них

Напомним, в марте Зеленский согласовал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Автор:
Татьяна Гойденко