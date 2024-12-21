Зеленский уволил представителя в ООН и послов в ряде стран: кто вместо них

21 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при ООН и ряда украинских послов в Словении, Кении, Японии, Индонезии, Литвы, Китая и Руанде.

Об этом говорится в указах на сайте президента.

Соответствующими указами президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд послов:

Андрей Праведник, который занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Руанде;

Андрей Таран, состоявший в должности посла Украины в Словении;

Петр Бешта, посол Украины в Литве;

Сергей Корсунский, посол Украины в Японии;

Василий Гамянин, посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;

Павел Рябикин, посол Украины в Китае;

Евгения Филиппенко, посол Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

21 декабря Зеленский подписал указы о ряде назначений:

Вячеслав Яцюк послом в Республике Руанда;

Юлию Федов послом в Республике Филиппины;

Ольгу Никитченко послом в Литовской Республике;

Федора Шандора послом в Венгрии;

Петра Бешту послом в Республике Словения;

Василия Гамянина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Демократической Республике Конго.

Постоянным представителем Украины при отделении ООН назначен Евгений Цымбалюк.

Главой Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО назначена бывшая заместитель главы МИД Марьяна Бецу.

Напомним, в марте Зеленский согласовал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.