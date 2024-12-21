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Зеленский уволил представителя в ООН и послов в ряде стран: кто вместо них
21 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при ООН и ряда украинских послов в Словении, Кении, Японии, Индонезии, Литвы, Китая и Руанде.
Об этом говорится в указах на сайте президента.
Соответствующими указами президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд послов:
- Андрей Праведник, который занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Руанде;
- Андрей Таран, состоявший в должности посла Украины в Словении;
- Петр Бешта, посол Украины в Литве;
- Сергей Корсунский, посол Украины в Японии;
- Василий Гамянин, посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;
- Павел Рябикин, посол Украины в Китае;
- Евгения Филиппенко, посол Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
21 декабря Зеленский подписал указы о ряде назначений:
- Вячеслав Яцюк послом в Республике Руанда;
- Юлию Федов послом в Республике Филиппины;
- Ольгу Никитченко послом в Литовской Республике;
- Федора Шандора послом в Венгрии;
- Петра Бешту послом в Республике Словения;
- Василия Гамянина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Демократической Республике Конго.
Постоянным представителем Украины при отделении ООН назначен Евгений Цымбалюк.
Главой Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО назначена бывшая заместитель главы МИД Марьяна Бецу.
Напомним, в марте Зеленский согласовал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.