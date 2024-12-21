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Зеленський звільнив представника в ООН та послів у низці країн: хто замість них

Зеленський звільнив представника в ООН та послів у низці країн: хто замість них
Володимир Зеленський. Фото: ОП

21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН та низку українських послів у Словенії, Кенії, Японії, Індонезії, Литви, Китаю та Руанді.

Про це йдеться в указах на сайті президента.

Відповідними указами президент України Володимир Зеленський звільнив низку послів:

  • Андрій Праведник, який був на посаді надзвичайного і повноважного посла України в Руанді;
  • Андрій Таран, який перебував на посаді посла України в Словенії;
  • Петро Бешта, посол України в Литві;
  • Сергій Корсунський, посол України в Японії;
  • Василь Гамянін, посол України в Індонезії та представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії;
  • Павло Рябікін, посол України в Китаї;
  • Євгенія Філіпенко, посол України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Фото 2 — Зеленський звільнив представника в ООН та послів у низці країн: хто замість них

21 грудня Зеленський підписав укази про низку призначень:

  • В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда;
  • Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни;
  • Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці;
  • Федора Шандора послом в Угорщині;
  • Петра Бешту послом в Республіці Словенія;
  • Василя Гамяніна надзвичайним і повноважним послом України в Демократичній Республіці Конго.

Постійним представником України при відділенні ООН призначено Євгенія Цимбалюка. 

Головою Національної комісії у справах ЮНЕСКО призначено колишню заступницю глави МЗС Марʼяну Бецу.

Фото 3 — Зеленський звільнив представника в ООН та послів у низці країн: хто замість них

Нагадаємо, у березні Зеленський погодив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Автор:
Тетяна Гойденко