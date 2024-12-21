Зеленський звільнив представника в ООН та послів у низці країн: хто замість них

21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН та низку українських послів у Словенії, Кенії, Японії, Індонезії, Литви, Китаю та Руанді.

Про це йдеться в указах на сайті президента.

Відповідними указами президент України Володимир Зеленський звільнив низку послів:

Андрій Праведник, який був на посаді надзвичайного і повноважного посла України в Руанді;

Андрій Таран, який перебував на посаді посла України в Словенії;

Петро Бешта, посол України в Литві;

Сергій Корсунський, посол України в Японії;

Василь Гамянін, посол України в Індонезії та представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії;

Павло Рябікін, посол України в Китаї;

Євгенія Філіпенко, посол України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

21 грудня Зеленський підписав укази про низку призначень:

В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда;

Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни;

Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці;

Федора Шандора послом в Угорщині;

Петра Бешту послом в Республіці Словенія;

Василя Гамяніна надзвичайним і повноважним послом України в Демократичній Республіці Конго.

Постійним представником України при відділенні ООН призначено Євгенія Цимбалюка.

Головою Національної комісії у справах ЮНЕСКО призначено колишню заступницю глави МЗС Марʼяну Бецу.

Нагадаємо, у березні Зеленський погодив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.