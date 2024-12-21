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Зеленський звільнив представника в ООН та послів у низці країн: хто замість них
21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН та низку українських послів у Словенії, Кенії, Японії, Індонезії, Литви, Китаю та Руанді.
Про це йдеться в указах на сайті президента.
Відповідними указами президент України Володимир Зеленський звільнив низку послів:
- Андрій Праведник, який був на посаді надзвичайного і повноважного посла України в Руанді;
- Андрій Таран, який перебував на посаді посла України в Словенії;
- Петро Бешта, посол України в Литві;
- Сергій Корсунський, посол України в Японії;
- Василь Гамянін, посол України в Індонезії та представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії;
- Павло Рябікін, посол України в Китаї;
- Євгенія Філіпенко, посол України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
21 грудня Зеленський підписав укази про низку призначень:
- В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда;
- Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни;
- Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці;
- Федора Шандора послом в Угорщині;
- Петра Бешту послом в Республіці Словенія;
- Василя Гамяніна надзвичайним і повноважним послом України в Демократичній Республіці Конго.
Постійним представником України при відділенні ООН призначено Євгенія Цимбалюка.
Головою Національної комісії у справах ЮНЕСКО призначено колишню заступницю глави МЗС Марʼяну Бецу.
Нагадаємо, у березні Зеленський погодив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.