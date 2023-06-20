Зеленський призначив послів України в Індії, Бразилії та Колумбії

Президент Володимир Зеленський 20 червня указами №339, №340, №341 призначив послів України в Індії, Колумбії та Бразилії.

Документи опублікувала пресслужба ОП.

Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Індія став нинішній заступник міністра оборони Олександр Поліщук . Посла в Республіці Перу Юрія Полюховича за сумісництвом Зеленський призначив надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Колумбія.

В Бразилії представляти Україну та допомагати українцям як посол буде колишній посол в Німеччині Андрій Мельник . Нагадаємо, після російського вторгнення Мельник найчастіше критикував німецьких політиків, зокрема, названого ним "ображеною ліверною ковбасою" нинішнього керівника уряду Олафа Шольца, за затягування постачання озброєнь Україні та загалом недостатню, на його думку, підтримку України.

У липні Зеленський звільнив його з посади надзвичайного і повноважного посла України у Німеччині, а в листопаді уряд призначив Мельника заступником міністра закордонних справ.

Україні вдалося сформувати міцну коаліцію серед країн Заходу, Київ також має підтримку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Південній Америці, та серед інших цивілізованих держав. Однак деякі з них продовжують мати тісні зв'язки з РФ, наприклад Індія. Для більш міцної підтримки світу Київ оголосив про посилення відносин з усіма країнами. Зокрема, Зеленський заявив про перезавантаження відносин з Африкою. В межах нової політики запланували відкрити посольства в десяти країнах, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відправлявся в турне країнами Африки.