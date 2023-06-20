Зеленский назначил послов Украины в Индии, Бразилии и Колумбии

Президент Владимир Зеленский 20 июня указами №339, №340, №341 назначил послов Украины в Индии, Колумбии и Бразилии.

Документы опубликовала пресс-служба ОП.

Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Индия стал нынешний замминистра обороны Александр Полищук . Посла в Республике Перу Юрия Полюховича по совместительству Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Колумбия.

В Бразилии представлять Украину и помогать украинцам в качестве посола будет бывший посол в Германии Андрей Мельник . Напомним, после российского вторжения Мельник чаще всего критиковал немецких политиков, в частности, названного им "обиженной ливерной колбасой" нынешнего руководителя правительства Олафа Шольца за затягивание поставок вооружений Украине и в целом недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

В июле Зеленский уволил его с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии, а в ноябре правительство назначило Мельника замминистра иностранных дел.

Украине удалось сформировать прочную коалицию среди стран Запада, Киев также имеет поддержку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Америке и среди других цивилизованных государств. Однако некоторые из них все еще поддерживают тесные связи с РФ, например Индия. Для более крепкой поддержки мира Киев объявил об усилении отношений со всеми странами. В частности, Зеленский заявил о перезагрузке отношений с Африкой. В рамках новой политики запланировали открыть посольства в десяти странах, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправлялся в турне по странам Африки.