МИД объявил конкурсы на должности послов в 20 странах: какие требования к претендентам

Министерство иностранных дел из-за кадрового голода прибегло к открытому конкурсу на должности послов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава ведомства Дмитрий Кулеба.

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"Желающих много, а готовых качественно выполнять такую сложную работу — единицы. Найти человека, отвечающего критериям и требованиям, знать языки, будет способен дать результат — очень непросто. Проблема кадрового голода сейчас хорошо знакома не только государственным институтам, но и частному сектору", - отметил министр.

По его словам, МИД постоянно ищет внутри дипломатической службы и вне ее новых сильных кандидатов на ответственные должности, однако поиск кандидатов на должности послов особенно сложен.

"Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. Единственный способ ускорить эти процессы — принимать нестандартные решения", - указал Кулеба.

Министр выразил убеждение, что в Украине есть сильные и профессиональные люди, которые могли бы занять эти должности, но либо МИД их пока не нашел, либо они сами еще не узнали о возможности взяться за "сверхсложную, но чрезвычайно необходимую" работу.

"Я знаю, что мы получим тысячи заявок. Знаю, что подавляющее большинство не будет отвечать требованиям ни должности, ни времени. Наша задача будет в том, чтобы в море воды найти драгоценную каплю, которая подпитает дипломатическую службу. Поэтому каждый кандидат, в котором мы увидим потенциал, будет проходить тщательную проверку на безопасность, репутационную, коммуникационную и другие проверки", - рассказал он.

Как отметил Кулеба, открытый поиск послов является возможностью для системы расширить горизонты и возможностью для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институциональные механизмы.

"Я впервые в истории украинской дипломатии открываю двери, чтобы каждый имел равные возможности попытаться стать сильным менеджером, который сейчас так нужен нашей стране в мире. Также отмечу, что особый фокус сейчас на странах Африки. Подача в эти страны автоматически повышает шансы", - указал глава МИД.

Кроме того, он сообщил, что при прочих равных профессиональных показателях при выборе победителей отбора будет отдавать предпочтение женщинам - "просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива в отношении карьерного роста женщин".

Согласно данным на сайте МИД, сейчас ведется поиск кандидатов на должности послов в таких странах: Алжир, Ангола, Ботсвана, Армения, Гана, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Ирак, Иран, Кот-д'Ивуар, Ливан, Малайзия, Мозамбик, Норвегия, Оман, Руанда, Судан, Танзания, Филиппины и Чехия. В то же время указано, что этот перечень постоянно обновляется.

Как прокомментировал Кулеба, в списке нет Китая, Индии и Бразилии, поскольку он уже внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского кандидатуры послов в этих странах.

"Вы узнаете их имена после обнародования соответствующих указов. Скажу лишь, что в такие особые страны мы планируем отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров", - пояснил дипломат.

Для подачи кандидатуры необходимо отправить по электронному адресу [email protected] документы, подтверждающие соответствие специальным требованиям:

- мотивационное письмо в произвольной форме объемом до двух страниц 14-м кеглем, в котором нужно указать страну или страны из перечня открытых вакансий и кратко изложить свое видение работы на должности посла (тема письма должна быть в формате "ПУ:Фамилия кандидата - Список стран, на которые подается кандидатура");

- биографическую справку по установленному образцу;

- согласие на обработку персональных данных с электронной цифровой подписью или собственноручно подписанную и отсканированную версию.



При этом в МИДе указывают, что законодательство не предусматривает проведение конкурсов на должность руководителя зарубежного дипучреждения Украины. Кандидатуры, отвечающие требованиям, будут рассматриваться исключительно министром как потенциальные претенденты на вакантные должности послов. HR-служба будет связываться для организации собеседований только с отобранными кандидатами.

Далее глава министерства будет вносить предложения по назначению на должность руководителя дипучреждения на рассмотрение Зеленского, который и будет принимать окончательное решение.

Как формулируют во внешнеполитическом ведомстве, в основные задачи посла входят представительство Украины в государстве пребывания и поддержание с ним официальных отношений; защиту национальных интересов Украины в государстве пребывания; развитие политических, экономических, культурных, гуманитарных, научных и других связей с государством пребывания.

Также посол должен заниматься защитой прав и интересов граждан и юридических лиц Украины в государстве пребывания и координации деятельности государственных органов по обеспечению реализации единого внешнеполитического курса Украины в отношениях с государством пребывания.

Кандидатура должна отвечать специальным требованиям к гражданам Украины, претендующим на вступление на дипломатическую службу. Это наличие высшего образования со степенью не ниже магистра; владение соответствующим уровнем профессиональной компетентности; владение иностранными языками, кроме государственного языка страны-агрессора.

Также требованиями является состояние здоровья, позволяющее находиться в долгосрочной командировке, и отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать выполнению должностных обязанностей во время работы в системе органов дипслужбы (отсутствие потенциального конфликта интересов кандидата на должность посла или обстоятельств, которые могут вызвать отказ иностранного государства в аккредитации в качестве посла).