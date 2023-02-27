В МИД Украины прокомментировали, когда смогут отправить нового посла в Грузию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что назначение Украиной своего нового посла в Грузии, сейчас находится уже на финальной стадии. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

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"Когда он поедет в Грузию - это действительно вопрос будет политического момента, потому что присутствие или отсутствие посла это всегда политический сигнал", - указал дипломат.

Кулеба при этом подчеркнул, что Украина со своей стороны "абсолютно ничего не сделала для того, чтобы испортить отношения" с Грузией, а наоборот инвестировала в их развитие.

"Могу сказать так: если отношения между украинским народом и государством с грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то относительно правительства Грузии мы этого сказать не можем. Начиная с дела Саакашвили, которого просто убивают - нужно называть вещи своими именами - и завершая в целом отношением грузинского правительства к РФ", - заявил глава МИД.

По словам министра, к грузинским властям "есть вопросы, есть проблемы", однако и сейчас стороны имеют достаточно каналов коммуникации для поддержки связи и попыток эти проблемы решать.

Отметим, что в январе грузинский телеканал "Формула" заявлял, что новым украинским послом может стать Владимир Лукьянов. Ожидалось, что он приступит к работе в Тбилиси уже с начала февраля, однако этого так и не произошло. Сейчас Лукьянов возглавляет департамент финансово-административного менеджмента украинского МИД.

Напомним, что Украина отозвала своего посла из Грузии в первые же дни после начала полномасштабного российского вторжения в Украину "за неморальную позицию в отношении санкций" против РФ, которые Грузия вводить не захотела.