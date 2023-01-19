Грузия хочет возобновить авиасообщение с Россией: реакция Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва удовлетворена решением Грузии не присоединяться к санкциям стран Запада против России за вторжение в Украину. В ответ на это глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил в эфире ТВ, что Тбилиси также планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией.

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В Украине уже отреагировали на намерения Грузии по усилению связей со страной-агрессором . Так, в украинском МИД отметили, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на обретение членства в Европейском Союзе.

"Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. Украина – как на уровне правительства, так и на уровне народа – всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых тяжелых дней ее истории. Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне является политической подлостью", — напомнил спикер МИД Олег Николенко.

В целом правительство Грузии продолжает в большей степени сохранять нейтральную позицию по поводу российско-украинской войны. Власти страны в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину заявили, что не будут присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

В том числе, в результате такой позиции правительства Еврокомиссия в июне приняла решение, что Грузия должна выполнить дополнительные условия, прежде чем получить статус кандидата на членство в ЕС.