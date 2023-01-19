Грузія хоче відновити авіасполучення з Росією: реакція України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва задоволена рішенням Грузії не приєднуватися до санкцій країн Заходу проти Росії за вторгнення в Україну. У відповідь на це голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив в ефірі ТБ, що Тбілісі також планує відновити пряме авіасполучення з Росією.

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В Україні вже відреагували на наміри Грузії щодо посилення з зв'язків з країною-агресором. Так, в українському МЗС зауважили, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі.

"Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Україна – як на рівні уряду, так і на рівні народу – завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії. Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців в геноцидній війні є політичною підлістю", — нагадав речник МЗС Олег Ніколенко.

Загалом уряд Грузії продовжує в більшій мірі зберігати нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Влада країни в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що не приєднуватиметься до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії.

В тому числі, внаслідок такої позиції уряду Єврокомісія в червні ухвалила рішення, що Грузія має виконати додаткові умови, перш ніж набути статус кандидата на членство в ЄС.