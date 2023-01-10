Грузія пояснила відмову передати Україні ЗРК "Бук"

Грузія не передаватиме Україні зенітні ракетні комплекси Бук, бо у 2008 році купила їх, а не отримала безкоштовно.

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Про це повідомило Міноборони Грузії.

У Тбілісі назвали неправдивою інформацію, що Україна нібито передала комплекси Грузії безкоштовно.

"З цією багатомільйонною покупкою систему Бук оборонне відомство отримало в 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо громадськості, що десятки мільйонів доларів також було витрачено Міноборони у 2017 році на закупівлю у США протитанкових комплексів Javelin", - підкреслили в Міноборони Грузії.

Там запевнили, що Грузія продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні.

"Що стосується передачі Україні зброї чи засобів подвійного призначення, то грузинський уряд неодноразово висловлював чітку позицію щодо цього питання", - додали в Міноборони.

Схожу заяву щодо систем "Бук" зробили і в правлячій партії Грузії "Грузинська мрія".

"Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Тож якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя", – сказав член партії Гіві Міканадзе.

Нагадаємо, раніше тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що уряд Грузії відмовився передавати комплекси "Бук", надані Україною під час нападу Росії у 2008 році.