Грузія відмовляється повернути Києву зброю, яку отримала від України у 2008 році

У 2008 році, коли РФ розпочала війну проти Грузії, Київ передав Тбілісі зенітноракетні комплекси "Бук". Тепер Україна хоче повернути їх, але грузинський уряд категорично відмовляється надавати будь-яку військову допомогу.

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Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що Київ відверто заявив партнера про необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Українська сторона також запитувала у грузинських колег протитанкові комплекси Javelin, які Грузія отримала від США.

"Щодо останнього була не лише згода з боку США, але навіть пропозиція замінити їх новими комплексами", — зауважив Касьянов.

Але уряд Грузії все ще категорично відмовився надавати військову допомогу. Водночас, як підкреслив дипломат, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.

Уряд Грузії продовжує в більшій мірі зберігати нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Влада країни в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що не приєднуватиметься до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії.

В тому числі, внаслідок такої позиції уряду Єврокомісія в червні ухвалила рішення, що Грузія має виконати додаткові умови, перш ніж набути статус кандидата на членство в ЄС.