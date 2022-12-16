Грузія виділила понад $600 тис на купівлю генераторів для України

Уряд Грузії видав постанову, відповідно до якої Міністерство економіки країни виділило 1,5 мільйона ларі (близько $562 тис) на придбання генераторів для України. Про це повідомило видання "Новости Грузии".

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Тепер уряд шукає компанії-постачальників та проводить оформлення закупівель. Генератори різного типу будуть відправлені до України як гуманітарна допомога.

Зазначимо, що у Грузії на прохання української сторони про допомогу звичайні громадяни відреагували швидше, ніж влада. Близько чотирьох тисяч людей за два тижні зібрали гроші на партію малих генераторів, які вже відправлені до Києва.

Схожа тенденція проявляється в усьому. Уряд Грузії продовжує в більшій мірі зберігати нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Влада країни в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що не приєднуватиметься до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії.

Нагадаємо також, що раніше стало відомо, що Україна звернулася до країн колишнього Радянського Союзу по допомогу з енергообладнанням, в тому числі до Азербайджану. Згодом Баку передало Україні у вигляді гуманітарної допомоги електрообладнання: трансформатори та генератори. Загалом цього разу Азербайджан надасть Україні основне електрообладнання на суму близько 1 млн 422 тисяч манатів (837 тисяч доларів США).

Джерело фото: ua.depositphotos.com