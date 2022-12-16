Грузия выделила более $600 тыс на покупку генераторов для Украины

Правительство Грузии издало постановление, согласно которому Министерство экономики страны выделило 1,5 миллиона лари (около $562 тыс) на приобретение генераторов для Украины. Об этом сообщило издание "Новости Грузии".

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Теперь правительство ищет компаний-поставщиков и производит оформление закупок. Генераторы разного типа будут отправлены в Украину как гуманитарная помощь.

Отметим, что в Грузии по просьбе украинской стороны о помощи обычные граждане отреагировали быстрее, чем власти. Около четырех тысяч человек за две недели собрали деньги на партию малых генераторов, которые уже отправлены в Киев.

Похожая тенденция проявляется во всем. Правительство Грузии продолжает в большей степени сохранять нейтральную позицию по поводу российско-украинской войны. Власти страны в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину заявили, что не будут присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

Напомним также, что ранее стало известно, что Украина обратилась к странам бывшего Советского Союза за помощью с энергооборудованием, в том числе к Азербайджану. Впоследствии Баку передало Украине посредством гуманитарной помощи электрооборудование: трансформаторы и генераторы. В общей сложности Азербайджан предоставит Украине основное электрооборудование на сумму около 1 млн 422 тысяч манатов (837 тысяч долларов США).

Источник фото: ua.depositphotos.com