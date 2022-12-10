Азербайджан передал Украине партию трансформаторов и генераторов

Правительство Азербайджана передало Украине в виде гуманитарной помощи электрооборудование: трансформаторы и генераторы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

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Четыре грузовика с первой частью гуманитарной помощи выехали в субботу, 10 декабря. Азербайджан отправил в Украину 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Вес груза составляет 52,2 тонн.

В общей сложности Азербайджан предоставит Украине основное электрооборудование на сумму около 1 млн 422 тысяч манатов (837 тысяч долларов США).

Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, уже достигла 30 миллионов манатов (около 17,7 млн долларов). В частности, страна помогла полностью восстановить школу №12 имени Зарифы Алиевой в Ирпене, а около 90 украинских пострадавших от войны детей проходят в Азербайджане медицинскую и социально-психологическую реабилитацию.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к странам бывшего Советского Союза за помощью с энергооборудованием, в том числе к Азербайджану.