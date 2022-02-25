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Политика
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Грузия не будет вводить санкции против России, — премьер Гарибашвили

флаг грузия
Флаг Грузии. Фото: pixabay.com

Грузия не станет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит населению. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях", — заявил премьер-министр Гарибашвили.

По его словам, введение санкций навредит экономике Грузии и ее населению.

Гарибашвливи утверждает, что будет руководствоваться только интересами своей страны.

Такое заявление сделано, несмотря на то, что в 2008 года Россия совершила вторжение в Грузию — эта ситуация была схожа с нынешним положением Украины.

За первый день агрессии РФ, которая началась 24 февраля 2022 года, погиб 131 украинец. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

Президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины.

Автор:
Сергей Горелов