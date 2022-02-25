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Грузия не будет вводить санкции против России, — премьер Гарибашвили
Грузия не станет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит населению. Об этом сообщает "Новости-Грузия".
По его словам, введение санкций навредит экономике Грузии и ее населению.
Гарибашвливи утверждает, что будет руководствоваться только интересами своей страны.
Такое заявление сделано, несмотря на то, что в 2008 года Россия совершила вторжение в Грузию — эта ситуация была схожа с нынешним положением Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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