Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, — прем'єр Гарібашвілі

Грузія не приєднуватиметься до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії, оскільки це зашкодить населенню. Про це повідомляє "Новини-Грузія".

"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових та в економічних санкціях", — заявив прем'єр-міністр Гарібашвілі.

За його словами, запровадження санкцій зашкодить економіці Грузії та її населенню.

Гарібашвілі стверджує, що керуватиметься лише інтересами своєї країни.

Таку заяву зроблено, незважаючи на те, що у 2008 році Росія зробила вторгнення до Грузії — ця ситуація була схожа на нинішнє становище України.

За перший день агресії РФ, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, загинув 131 українець. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

Президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України.