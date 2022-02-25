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Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, — прем'єр Гарібашвілі
Грузія не приєднуватиметься до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії, оскільки це зашкодить населенню. Про це повідомляє "Новини-Грузія".
За його словами, запровадження санкцій зашкодить економіці Грузії та її населенню.
Гарібашвілі стверджує, що керуватиметься лише інтересами своєї країни.
Таку заяву зроблено, незважаючи на те, що у 2008 році Росія зробила вторгнення до Грузії — ця ситуація була схожа на нинішнє становище України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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