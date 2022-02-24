Військовий стан в Україні: що він передбачає та які заборони вводить

Це сталося після того, як Путін оголосив про "спецоперацію" проти України, а російська армія стала завдавати ударів по військових об'єктах усієї країни.

Нагадуємо, що означає статус воєнного стану.

Як вводять воєнний стан

Верховна Рада приймає рішення про ухвалення військового стану на підставі чинного указу президента.

Мобілізація

Військовий стан не означає негайно мобілізації, але може бути проведена робота з резервом першої черги. Втім, можуть оголосити загальний заклик.

Робота банків

Рішення про введення воєнного стану не впливатиме на роботу банківської системи. Банківські відділення та офіси працюватимуть у звичайному режимі.

Обмеження пересування

Обмеження пересування при введенні воєнного стану означають таке: не можна буде виписуватись і прописуватись на території, де оголосили воєнний стан. Виняток зробили для виписки за одночасної реєстрації там, де немає воєнного стану.

Тобто йдеться не про обмеження власне пересування вулицями – а про заборону на офіційну зміну місця проживання.

Блокпости на дорогах

У регіонах на військовому становищі мають організувати блокпости, щоправда. Блокпости зазвичай організовують на в'їздах-виїздах із міста. На них перевіряють транспорт та документи.

Також на розсуд влади в регіонах з військовим становищем можуть встановити особливий режим в'їзду-виїзду, комендантська година.

Громадські роботи

Військовий стан передбачає запровадження трудової повинності для працездатних осіб для підключення їх до робіт, що мають оборонний характер та потреби Збройних сил.

Відчуження майна на благо оборони

Будь-яке приватне чи комунальне майно у разі відповідної необхідності може бути примусово відчужене. Натомість на конфіскований автомобіль, техніку чи товари власнику мають видати "документ встановленого зразка", а також гарантії держави щодо компенсації.

Заборона проведення мітингів

Відповідно до закону про правовий режим військовий стан передбачає заборону на проведення будь-яких масових заходів та мітингів.

Особливий режим роботи критично важливих підприємств та установ

Під час запровадження військового стану на посилений режим роботи переходить МВС та прикордонники.

На особливий режим роботи переводять критично важливі підприємства.

Також влада має визначити лікарні по всій країні, куди в разі потреби евакуюватимуть військових, поліцейських та цивільних. У таких лікарнях має бути запас препаратів крові, необхідних медикаментів та резерв місць у відділеннях та реанімації.

Які обмеження передбачені для громадян:

1. Обмеження свободи пересування, особливий режим в'їзду-виїзду. Відповідно до указу таке обмеження може бути запроваджено за необхідності.

2. Обмеження руху автомобілів, можливість їхнього огляду. Ця норма, згідно з указом, також може запроваджуватися за необхідності.

3. Посилення охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність.

4. Заборона на масові заходи та страйки.

5. За необхідності може бути введена комендантська година.

6. Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян.

7. Заборона призовникам та військовозобов'язаним змінювати реєстрацію без дозволу військкомату, заборону на їх виїзд за кордон.

8. Заборона поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку".

9. Особливе регулювання зв'язку та інтернету.

10. Запроваджується тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень, встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів.

Які права у жодному разі не можуть обмежити?

Конституція прямо зазначає, які права не можна обмежити під час запровадження надзвичайного стану.

Наприклад, заборонено дискримінувати, катувати, заарештовувати без суду або самовільно позбавляти людини життя. Держава не може заборонити громадянам звертатися до суду чи державних органів.

Обмежують лише права, які можуть сприяти поширенню надзвичайної ситуації чи паніки.