Военное положение в Украине: что оно предусматривает и какие запреты вводит

Сегодня утром Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Это произошло после того, как Путин объявил о "спецоперации" против Украины, а российская армия стала наносить удары по военным объектам всей страны.

Напоминаем, что означает статус военного положения.

Как вводят военное положение

Верховная Рада принимает решение о принятии военного положения на основании действующего указа президента.

Мобилизация

Военное положение не означает немедленно мобилизации, но может быть проведена работа с резервом первой очереди. Впрочем, могут объявить и всеобщий призыв.

Работа банков

Решение о введении военного положения не будет влиять на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.

Ограничение передвижения

Ограничения передвижения при введении военного положения означают следующее: нельзя будет выписываться и прописываться на территории, где объявили военное положение. Исключение сделали для выписки при одновременной регистрации там, где нет военного положения.

То есть речь идет не об ограничении собственно передвижения по улицам, а о запрете на официальную смену места жительства.

Блокпосты на дорогах

В регионах на военном положении должны организовать блокпосты. Блокпосты обычно организовывают на въездах-выездах из города. На них проверяют транспорт и документы.

Также по усмотрению властей в регионах с военным положением могут установить особый режим въезда-выезда, комендантский час.

Общественные работы

Военное положение предусматривает введение трудовой повинности для трудоспособных лиц для подключения их к работам, имеющим оборонительный характер и для нужд Вооруженных сил.

Отчуждение имущества на благо обороны

Любое частное или коммунальное имущество в случае соответствующей необходимости может быть принудительно отчуждено. Взамен на конфискованный автомобиль, технику или товары собственнику должны выдать "документ установленного образца", а также гарантии государства о компенсации.

Запрет на проведение митингов

Согласно закону о правовом режиме военное положение предусматривает запрет на проведение каких-либо массовых мероприятий и митингов.

Особый режим работы критически важных предприятий и учреждений

Во время введения военного положения на усиленный режим работы переходят МВД и пограничники.

На особый режим работы переводят критически важные предприятия.

Также власти должны определить больницы по всей стране, куда в случае необходимости будут эвакуировать военных, полицейских и гражданских. В таких больницах должен быть запас препаратов крови, необходимых медикаментов и резерв мест в отделениях и реанимации.

Какие ограничения предусмотрены для граждан:

1. Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда. Согласно указу такое ограничение может быть введено при необходимости.

2. Ограничение движения автомобилей, возможность их досмотра. Эта норма, согласно указу, также может вводиться при необходимости.

3. Усиление охраны объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность.

4. Запрет на массовые мероприятия и забастовки.

5. При необходимости может быть введен комендантский час.

6. Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

7. Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата, запрет на их выезд за границу.

8. Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку".

9. Особое регулирование связи и интернета.

10. Вводится временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений, установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Какие права в любом случае не могут ограничить?

Конституция прямо отмечает, какие права нельзя ограничить при введении чрезвычайного положения.

Например, запрещено дискриминировать, пытать, арестовывать без суда или же самовольно лишать человека жизни. Государство не может запретить гражданам обращаться в суд или государственные органы.

Ограничивают только права, которые могут способствовать распространению чрезвычайной ситуации или паники.