Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія підпишуть угоду про постачання електроенергії в ЄС

Представники Грузії, Азербайджану, Угорщини та Румунії найближчим часом досягнуть угоди про постачання електроенергії в ЄС.

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Про це заявив віце-прем'єр Грузії, глава Мінекономіки Леван Давіташвілі, повідомляє Грузія Online.

"Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто угоди для того, щоб усі чотири країни одночасно зуміли здійснити цей проект, тому що це інвестиція в кілька мільярдів і одночасно це дасть змогу підключити безпосередньо Грузію до енергоструктур ЄС", — заявив він.

У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв минулого тижня під час робочого візиту до Грузії заявив, що Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.

Тижнем раніше у Тбілісі побував міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. На зустрічі з Давіташвілі він обговорював можливість прокладання лінії електропередач дном Чорного моря – проєкт, який Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати за участю Румунії та Угорщини.

Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі у Будапешті заявив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії з Азербайджану через Грузію.

Зазначимо, через обстріли російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії до країн Європейського союзу.