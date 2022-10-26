Грузія продовжила програму допомоги українським біженцям на 6 місяців

Міністр охорони здоров'я Зураб Азарашвілі на брифінгу після засідання уряду заявив, що було прийнято рішення продовжити програму допомоги українським біженцям у Грузії на шість місяців. Про це повідомив інформаційний портал "Новости Грузии".

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На сьогодні в країні 500 українських сімей отримують по 300 ларі (близько $100) для оплати оренди квартир. Ще понад 1050 осіб по 45 ларі на особу, при цьому гроші виплачуються помісячно.

Крім того, уряд заплатив за тимчасове житло громадян, які приїхали з України до Грузії, до 200 тисяч ларі.

Ще 800 тисяч ларі виділили на оплату медичних послуг, які біженцям з України надавали різні клініки в Грузії.

За даними посольства України, з 24 лютого в Грузію в'їхало та проживає 25 990 громадян України, з них 6 980 – діти.

Зазначимо, що український уряд радить українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому до весни, адже зима може бути складною через терористичні атаки Росії. Зокрема, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.

В той же час уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у країні, рятуючись від війни. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com