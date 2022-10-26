Грузия продлила программу помощи украинским беженцам на 6 месяцев

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства заявил, что было принято решение продлить программу помощи украинским беженцам в Грузии на шесть месяцев. Об этом сообщил информационный портал "Новости Грузии".

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На сегодняшний день в стране 500 украинских семей получают по 300 лари (около $100) для оплаты аренды квартир. Еще более 1050 человек по 45 лари на человека, при этом деньги выплачиваются помесячно.

Кроме того, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари.

Еще 800 тысяч лари выделили на оплату медицинских услуг, которые беженцам из Украины предоставляли разные клиники в Грузии.

По данным посольства Украины, с 24 февраля в Грузию въехали и проживают 25 990 граждан Украины, из них 6 980 – дети.

Отметим, что украинское правительство советует находящимся за рубежом украинцам не возвращаться домой до весны, ведь зима может быть сложной из-за террористических атак России. В частности, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что есть вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.

В то же время правительство Польши, в которую выехало едва ли не наибольшее количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, долгое время находящихся в стране, спасаясь от войны. Варшава также планирует устранить "патологию" в системе выплаты средств беглецам от войны в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com