Украинские беженцы в Тбилиси больше не смогут воспользоваться программой обеспечения жильем

Программа обеспечения жильем граждан Украины, приехавших после 24 февраля, в Тбилиси (Грузия) приостановится 31 июля. Об этом сообщили в мэрии, передает Interpressnews.

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С 15 июля украинские беженцы получат денежную помощь в столице Грузии. Программа предусматривает выделение 300 лари на семью и 45 лари на человека дополнительно. Кроме того, международные организации World Vision и UNHCR рассматривают пакет помощи в размере 235 лари на человека.

Почти с первых дней полномасштабного вторжения Росси в Украину. столичная мэрия размещала граждан Украины, прибывающих в Грузию, в разных отелях с трехразовым питанием.

По этой программе город дал приют более 5 тысячам украинцев, из них по состоянию на июль более 2300 человек до сих пор проживают в 40 гостиницах столицы. На эти цели из бюджета было израсходовано 11 миллионов лари.

Ранее сообщалось, что правительство Польши с 1 июля перестало выплачивать 40 злотых (около 276 грн) на питание и проживание беженцев из Украины. Выяснилось, что кроме других причин, польское правительство заканчивает деньги на обеспечение украинцев. Чехия также перестала выплачивать деньги некоторым категориям украинцев