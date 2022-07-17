Українські біженці у Тбілісі більше не зможуть скористатися програмою забезпечення житлом

Програма забезпечення житлом громадян України, які приїхали після 24 лютого, в Тбілісі (Грузія) призупиниться 31 липня. Про це повідомили в мерії, передає Interpressnews.

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Зазначається, що з 15 липня українські біженці отримають грошову допомогу в столиці Грузії. Програма передбачає виділення 300 ларі на сім'ю та 45 ларі на особу додатково. Крім того, міжнародні організації World Vision та UNHCR розглядають пакет допомоги у розмірі 235 ларі на людину.

Майже з перших днів повномасштабного вторгнення Россі в Україну столична мерія розміщувала громадян України, які прибувають до Грузії, у різних готелях із триразовим харчуванням.

За цією програмою місто дало прихисток понад 5 тисячам українців, з них станом на липень понад 2300 осіб досі проживають у до 40 готелях столиці. На ці цілі з бюджету було витрачено 11 мільйонів ларі.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі з 1 липня припинив виплачувати 40 злотих (близько 276 грн) на харчування та проживання біженців з України. З'ясувалося, що, крім інших причин, польський уряд закінчує гроші на забезпечення українців. Чехія також перестала виплачувати гроші деяким категоріям українців