Украинцы в Польше имеют доступ к медицине наравне с ее гражданами, - Минздрав

Украинцы, вынужденно находящиеся в Польше из-за российской военной агрессии, имеют доступ к медицине наравне с ее гражданами.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что Минздрав Украины находится в постоянном сотрудничестве с польскими коллегами, и обеспечение граждан Украины, вынужденно переехавших в Польшу, в поле постоянного внимания обоих министерств.

"Украинцы, нашедшие убежище в Польше, получили доступ к медицинской помощи в этой стране на уровне с ее гражданами. Для этого нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы после 24 февраля 2022 года. Если пересекли границу без заграничной паспорта - документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами. Оказание медицинской помощи для украинцев - бесплатное", - сообщили в ведомстве.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, украинцам для доступа к медицинской помощи следует зарегистрироваться на территории Польши: получить статус беженца или временную защиту, а также аналог украинского идентификационного номера – PESEL.

Именно этот номер дает украинцам доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи. Процедура получения PESEL для украинцев упрощена.

На сегодняшний день Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов «скорой»,

специализированная амбулаторная помощь,

диагностические исследования (по направлению врача),

лечение в стационаре,

психиатрическое лечение

реабилитация (кроме курортов),

стоматологические услуги.

Система семейных врачей в Польше похожа на украинскую. При ощутимом ухудшении самочувствия и для получения профилактического сопровождения пациенту следует обратиться к семейному врачу. Семейные врачи заботятся о всей семье. Они предоставляют консультации, а при необходимости направляют к врачам специализированную медицинскую помощь (окулисты, кардиологи, эндокринологи и др.), а также на дополнительные диагностические обследования и лабораторные исследования.

Также важно, что в аптеках Польши рецептурный отпуск подавляющего большинства медицинских препаратов. Рецепт можно получить у семейного врача или профильного специалиста.

Отдельно Ирина Микичак отметила важность проведения профилактических прививок. Поскольку вакцинация – надежная защита от инфекционных заболеваний.

Сделать необходимую прививку ребенку можно у семейного врача. Найти медицинское учреждение, где работает семейный врач, можно по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590. Найти врача или пункт вакцинации можно, позвонив по телефону: 800 190 590.

Также беременные украинки, пересекшие границу с Польшей после 24 февраля, имеют право на безвозмездное ведение беременности, роды и уход за новорожденными в польских медицинских учреждениях, заключивших контракт с NFZ (Национальным фондом здравоохранения). Для этого нужно встать на учет в акушерско-гинекологическую амбулаторию.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в ответ на принятие Польшей закона о помощи украинским беженцам зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об особом статусе для поляков в Украине.