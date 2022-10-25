- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Украинцев за границей призвали не возвращаться как минимум до весны
Украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны, ведь зима может быть сложной из-за террористических атак России.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность остаться, то лучше пока перезимовать за границей", - сказала Верещук.
Она подчеркнула, что Россия перешла к террору гражданского населения, так как не может воевать с армией и проигрывает на поле боя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Верещук добавила, что ей бы хотелось, чтобы весной все вместе отстраивали Харьковскую, Херсонскую области и все другие города и села Украины.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации подтвердили вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.
В любом случае температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.