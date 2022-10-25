Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Украинцев за границей призвали не возвращаться как минимум до весны

Украинцев за границей призвали не возвращаться как минимум до весны

Украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны, ведь зима может быть сложной из-за террористических атак России.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность остаться, то лучше пока перезимовать за границей", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что Россия перешла к террору гражданского населения, так как не может воевать с армией и проигрывает на поле боя.

Верещук добавила, что ей бы хотелось, чтобы весной все вместе отстраивали Харьковскую, Херсонскую области и все другие города и села Украины.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подтвердили вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.

В любом случае температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

Автор:
Светлана Манько