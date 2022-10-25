Украинцев за границей призвали не возвращаться как минимум до весны

Украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой до весны, ведь зима может быть сложной из-за террористических атак России.

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Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность остаться, то лучше пока перезимовать за границей", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что Россия перешла к террору гражданского населения, так как не может воевать с армией и проигрывает на поле боя.

Верещук добавила, что ей бы хотелось, чтобы весной все вместе отстраивали Харьковскую, Херсонскую области и все другие города и села Украины.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подтвердили вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.

В любом случае температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.