Українців за кордоном закликали не повертатися щонайменше до весни

Українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни, адже зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

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Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія. Не потрібно цього робити. Якщо є можливість залишитися, то краще поки що перезимувати за кордоном", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що Росія перейшла до терору цивільного населення, так як не може воювати з армією та програє на полі бою.

Верещук додала, що їй би хотілося, щоб б навесні всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.

В будь-якому випадку температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.