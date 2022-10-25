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Суспільство
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Українців за кордоном закликали не повертатися щонайменше до весни

Українців за кордоном закликали не повертатися щонайменше до весни

Українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни, адже зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

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Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія. Не потрібно цього робити. Якщо є можливість залишитися, то краще поки що перезимувати за кордоном", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що Росія перейшла до терору цивільного населення, так як не може воювати з армією та програє на полі бою.

Верещук додала, що їй би хотілося, щоб б навесні всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів. 

В будь-якому випадку температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.

Автор:
Світлана Манько