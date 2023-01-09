Грузия отказывается вернуть Киеву оружие, полученное от Украины в 2008 году

В 2008 году, когда РФ начала войну против Грузии, Киев передал Тбилиси зенитно-ракетные комплексы "Бук". Теперь Украина хочет вернуть их, но грузинское правительство категорически отказывается оказывать какую-либо военную помощь.

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Об этом сообщил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов, передает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Киев откровенно заявил партнеру о необходимости вооружения в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Украинская сторона также спрашивала у грузинских коллег противотанковые комплексы Javelin, полученные Грузией от США.

"По последнему было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их новыми комплексами", - отметил Касьянов.

Но правительство Грузии все еще категорически отказалось оказывать военную помощь. В то же время, как подчеркнул дипломат, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и исключает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

Правительство Грузии продолжает в большей степени сохранять нейтральную позицию по поводу российско-украинской войны. Власти страны в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину заявили, что не будут присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

В том числе, в результате такой позиции правительства Еврокомиссия в июне приняла решение, что Грузия должна выполнить дополнительные условия, прежде чем приобрести статус кандидата на членство в ЕС.