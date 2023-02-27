Грузия продлила украинцам срок пребывания без виз

Теперь граждане Украины смогут жить в Грузии без виз в течение 2 лет.

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Соответствующее постановление издало правительство страны и подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Раньше жить в Грузии без визы разрешалось не больше года. Затем украинцам нужно было пересечь границу и въехать в Сакартвело заново.

Грузия с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину и предоставляет убежище гражданам. По данным ООН, с начала войны в стране находится не менее 25 тысяч украинских мигрантов. Чтобы получить статус беженца или гуманитарный статус, нужно написать заявление на границе или обратиться в любой другой государственный орган при въезде в Грузию.