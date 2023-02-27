Грузія продовжила українцям термін перебування без віз

Тепер громадяни України зможуть жити у Грузії без віз протягом повних 2 років.

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Відповідну постанову видав уряд країни та підписав прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі.

Раніше жити в Грузії без візи дозволялося не більше року. Потім українцям потрібно було перетнути кордон і в'їхати до Сакартвело заново.

Грузія з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та пропонує притулок тим, хто тікає від війни. За даними ООН, з початку війни в країні перебувають не менше 25 тисяч українських мігрантів. Для того, щоб отримати статус біженця або гуманітарний статус, потрібно написати заяву на кордоні або звернутися у будь-який інший державний орган при в'їзді в Грузію.