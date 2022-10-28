Віза в Польщу для виконання роботи. Про що слід пам'ятати?

Віза є одним із видів дозволу на проживання, що дає право іноземцю (якому потрібен такий документ) перетинати кордон і залишатися в країні. Віза містить важливу інформацію, яка впливає на працевлаштування іноземця.

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Іноземець може отримати візу з метою роботи в польському консульстві, компетентному в країні його постійного чи тимчасового проживання чи перебування, що дозволить йому легально перебувати та працювати на території Польщі.

Віза з метою виконання роботи

Якщо іноземець подає заяву на візу з метою роботи, він повинен надати в оригіналі:

дозвіл на роботу в Польщі або декларацію про доручення роботи іноземцю, внесену на облік;

або довідку про внесення заяви до журналу реєстрації заяв на сезонні роботи;

трудовий договір (за наявності);

роздруківку з ZUS для підтвердження наявності страховки (якщо про це вже повідомив роботодавець);

документи, що підтверджують дані роботодавця (наприклад, роздруківка з Національного судового реєстру або CEIDG).

Якщо іноземець звільнений від необхідності мати дозвіл на роботу, замість дозволу чи декларації про доручення роботи він повинен пред’явити документи, які підтверджують, що він має вільний доступ до ринку праці в Польщі (наприклад, диплом про повне навчання в університеті).

Візи, отримані з метою виконання робіт, видаються на термін перебування, який відповідає строку, зазначеному у дозволі чи декларації, але не довше, ніж передбачено даним типом візи.

Увага! У разі оформлення візи з метою виконання роботи на підставі декларації про доручення роботи іноземцю термін перебування, на який видається віза, не може бути довшим ніж 6 місяців у період 12 місяців від дати першого в’їзду іноземця до Польщі.

Коли іноземець не може працювати в Польщі?

Іноземець не може легально працювати, коли проживає в Польщі на підставі візи, мета якої була позначена символом:

"01" - туристичний напрямок;

"20" - використання тимчасового захисту;

Візи, які зазвичай призначені для роботи в Польщі, це візи, для яких мета видачі була позначена як:

"05" - видається з метою виконання роботи на строк не більше 6 місяців протягом наступних 12 місяців на підставі заяви про доручення роботи, зареєстрованої в районній службі праці;

"06" - для виконання роботи на підставі документів, відмінних від вищевказаної декларації роботодавця (стосується переважно іноземців, які мають намір працювати на підставі дозволу на роботу)

Якщо іноземець уже має дійсну візу або дозвіл на тимчасове проживання з причин, відмінних від роботи (наприклад, у зв’язку з навчанням, підприємницькою діяльністю чи возз’єднанням із сім’єю), йому не потрібно отримувати спеціальну візу з метою роботи. Для легальної роботи (крім дозволу на роботу чи декларації, зареєстрованої в PUP) достатньо документів, які він уже має, якщо тільки вони не перешкоджають розпочати роботу (див.абзац вище).

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