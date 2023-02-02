МИД выразил Грузии протест и просит передать Саакашвили Украине (ФОТО)

Министерство иностранных дел призвало грузинские власти прекратить издеваться над бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской обладминистрации Михеилом Саакашвили и передать его Украине.

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Об этом говорится в заявлении МИД.

"В наихудших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии", - говорится в заявлении.

В МИД выразили протест Грузии в связи с негуманным обращением с Саакашвили.

"Обращаемся также к иностранным правительствам и международным организациям стать публично в защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей", - добавили в ведомстве.

Напомним, 1 февраля в сети появились новые фото Саакашвили, находящегося в тбилисской клинике Vivamedi. На них заметно, что он критически похудел.

Президент Украины Владимир Зеленский после появления этих фото заявил, что власти Грузии публично пытают Саакашвили и их конечной целью может быть убийство политика.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии разрешить ему посетить Саакашвили.

Напомним, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на наличие действующих приговоров против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан по прибытию в Тбилиси, где остановился в квартире водителя грузовика. Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением. При этом все четверо задержанных по делу о тайном въезде Саакашвили сообщников свою вину признали.