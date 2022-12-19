Ртуть, мышьяк и таллий. Саакашвили таки отравили – глава грузинского неправительственного медицинского центра

Большинство тяжелых диагнозов состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили связано с отравлением. Об этом заявила глава грузинского неправительственного медицинского центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, передает Интерфакс-Украина.

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"В крови, волосах и ногтях Михеила Саакашвили обнаружены ртуть, мышьяк, таллий, свинец, висмут и барий. Скорее всего, мы имеем дело с неизвестным, сложным химическим или радиоактивным соединением", – сказала Джишкариани.

В течение нескольких месяцев вне зависимости от медиков клиники "Вивамед", где находится экспрезидент, она и сотрудники центра наблюдают за состоянием здоровья Саакашвили. Она отметила, что необходимо срочно провести дезинтоксикацию организма, но в медучреждениях Грузии невозможно.

По ее словам, на судебном процессе 22 декабря по делу о возможной отсрочке тюремного заключения Саакашвили в связи с тяжелым состоянием здоровья предусмотрено заслушать двух американских врачей, осмотревших в клинике "Вивамед" экспрезидента.

Напомним, несколько дней назад в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность существенным ухудшением здоровья Михеила Саакашвили, который с мая находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.