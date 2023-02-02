МЗС висловило Грузії протест і просить передати Саакашвілі Україні (ФОТО)

Міністерство закордонних справ закликало грузинську владу припинити знущатися над колишнім президентом Грузії, ексголовою Одеської обладміністрації Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні.

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Про це йдеться у заяві МЗС.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде врозріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - йдеться у заяві.

У МЗС висловили протест Грузії щодо негуманного поводження із Саакашвілі.

"Звертаємося також до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 1 лютого у мережі з'явилися нові фото Саакашвілі, який перебуває у тбіліській клініці Vivamedi. На них помітно, що він критично схуд.

Президент України Володимир Зеленський після появи цих фото заявив, що влада Грузії публічно катує Саакашвілі і їхньою кінцевою метою може бути вбивство політика.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Грузії дозволити йому відвідати Саакашвілі.

Нагадаємо, що у 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство у січні 2006 року банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, екс-президенту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Незважаючи на наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий після прибуття до Тбілісі, де зупинився у квартирі водія вантажівки. Проти екс-президента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином. При цьому всі четверо затриманих у справі про таємний в'їзд Саакашвілі спільників свою провину визнали.