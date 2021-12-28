Все задержанные по делу о тайном въезде Саакашвили в Грузию признали вину в суде

Все четверо задержанных по делу о тайном въезде в Грузию бывшего президента этой страны, а ныне гражданина Украины Михеила Саакашвили, признают свою вину.

Как передает Первый канал грузинского телевидения, об этом сами Элгуджа Цомая, Георгий Нариманидзе, Шалва и Зураб Цоцория заявили в ходе заседания Тбилисского городского суда 28 декабря. Все они обвиняются в сокрытии тяжкого преступления, а Цомая также в пособничестве незаконному пересечению границы. При этом соглашений о признании вины они пока не заключали.

Суд также пока не рассматривал дело по существу и лишь рассмотрел допустимость предоставленных доказательств, сочтя их приемлемыми, а также решил оставить всех четверых под арестом.

Как заявил прокурор Леван Вепхвадзе, признание подсудимыми своей вины является одним из смягчающих обстоятельств, но не является основанием для изменения меры пресечения.

Напомним, что согласно версии следствия Саакашвили тайно приплыл в Грузию на пароме в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, которым управлял Цомая. Позже он с Саакашвили пересели в Mercedes, где находились сотрудники порта — отец и сын Цоцория, и все вместе направились домой к водителю грузовика в село Тквири Абашского района.

В тот же день Саакашвили на другом авто быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, после чего вернулся в Тквири и на грузовике, который к тому времени пригнал Цомая, отправился в Тбилиси. Впоследствии оказалось, что его в этой поездке сопровождал еще один водитель грузовика — знакомый Цоцория Нариманидзе, который был задержан лишь в конце октября.

Организатором же всей затеи по переправке Саакашвили из Украины в Грузию следствие считает бывшего замминистра внутренних дел Грузии и бывшего начальника Главного управления полиции в Одесской области Украины Георгия Лорткипанидзе.

Сам же Саакашвили, напомним, был помещен в СИЗО в городе Рустави, в начале ноября со скандалом перевезен в тюремную больницу в Тбилиси, а спустя две недели в военный госпиталь в Гори, где находится и сейчас. Накануне его собирались перевезти обратно в СИЗО, но не стали этого делать ввиду того, что он, как сообщалось, потерял создание, узнав о таком намерении пенитенциариев.