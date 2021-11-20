Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори из-за ухудшения его самочувствия.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Колона полицейских автомашин и два реанимобиля, в одном из которых находился Саакашвили, въехали на территорию госпиталя. У проходной, как сообщают грузинские СМИ, находятся адвокаты и мать экс-президента Гиули Аласания. Личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе пропустили на территорию госпиталя.

«Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале», — заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия изданию "Грузия Online".

Ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, осмотревшая в пятницу госпиталь, заявила журналистам, что он полностью технически оснащен и там работают высокопрофессиональные специалисты.

Депутат парламента Давид Сергиенко сообщил журналистам, что госпиталь в Гори работает по стандартам медицинской службы НАТО.

Отметим, что Саакашвили стало хуже в результате длительной голодовки. Врачи в реанимации выявили у него поражение мозга.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть. При этом в отношении его в Грузии и без того действуют два обвинительных приговора, предусматривающих тюремное заключение.

При этом 6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала подборку видео, снятых в разные дни, на всех из которых Саакашвили что-то ест. В ведомстве заявили, что арестованному давали каши и соки. В то же время в Офисе омбудсмена Грузии заявили, что хотя экс-президент и получал от медперсонала СИЗО в Рустави небольшое количество еды, это нельзя расценивать как нарушение его голодовки.

8 ноября Саакашвили, категорически отказывающийся от перемещения в государственное медучреждение, был силой затащен в палату тюремной больницы в тбилисском районе Глдани 8 ноября. Однако, поднявшись с пола, он тут же принялся скандалить, сбросил на пол медприбор и вцепился в сотрудника учреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации соответствующего видео предложил властям Грузии допустить к арестованному гражданину Украины Саакашвили украинских врачей. До этого к Зеленскому также обращалась мать Саакашвили Гиули Аласания, попросившая "каким-то образом организовать переправку" ее сына обратно в Украину для лечения.

16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Саакашвили написал ей письмо, отметив, что уже третий день почти не поднимается с постели.