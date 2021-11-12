Политика 1 час назад

Зеленский просит власти Грузии допустить украинских врачей к Саакашвили

Украинский президент отреагировал на видео, где Саакашвили носят по коридорам тюремной больницы

В Украине Саакашвили возглавляет Нацсовет реформ при Зеленском. Фото: Офис президента В Украине Саакашвили возглавляет Нацсовет реформ при Зеленском. Фото: Офис президента
В Украине Саакашвили возглавляет Нацсовет реформ при Зеленском. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает властям Грузии допустить украинских врачей к арестованному бывшему президенту этой страны и гражданину Украины Михеилу Саакашвили, доставленному 8 ноября в тюремную больницу.

Об этом он сказал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения", — говорится в сообщении.

Зеленский также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

"Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей", — сообщают в Офисе президента.

Напомним, что накануне Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как Саакашвили был силой доставлен в палату медицинского учреждения для обвиняемых и осужденных №18 в тбилисском районе Глдани, несмотря на требования его соратников о госпитализации в частную клинику, которой они доверяют.

На видео грузинский экс-президент, несмотря на заявленную более месяца назад голодовку, демонстрирует способность адекватно двигаться, эмоционально разговаривать, жестикулировать и даже оказывать силовое сопротивление: в частности, было показано, что в палате, куда его отнесли, Саакашвили принялся скандалить, сбросил на пол медицинский прибор и попытался вцепиться в одного из сотрудников учреждения.

Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть.

По заявлениям соратников политика, его физическое состояние из-за голодовки со временем сильно ухудшилось, они требовали его госпитализации в частную клинику, но только не в медучреждение Пенитенциарной службы.

Отметим также, что 4 ноября к Зеленскому обратилась мать Саакашвили Гиули Аласания, попросившая "каким-то образом организовать переправку" ее сына обратно в Украину для его лечения.

При этом 6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала подборку видео, снятых в разные дни, на всех из которых Саакашвили что-то ест. В ведомстве заявили, что арестованному давали каши и соки. В то же время в офисе омбудсмена Грузии заявили, что хотя экс-президент и получал от медперсонала СИЗО в Рустави небольшое количество еды, это нельзя расценивать как нарушение его голодовки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киевские школы продлят дистанционное обучение из-за коронавируса — Кличко
Киевские школы продлят дистанционное обучение из-за коронавируса — Кличко
Суд арестовал главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"
Суд арестовал главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"
Власти Грузии показали, как силой затащили Саакашвили в палату тюремной больницы (ВИДЕО)
Власти Грузии показали, как силой затащили Саакашвили в палату тюремной больницы (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" презентовала проект капсульного вагона (ФОТО)

  3. Шубохранилище, сервизная, церковь: журналисты показали семейное имение Медведчука (ВИДЕО)

  4. Власти Грузии показали, как силой затащили Саакашвили в палату тюремной больницы (ВИДЕО)

  5. В Украине — дефицит новых автомобилей. Когда он закончится и почему авто могут подорожать

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...