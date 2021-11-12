Зеленский просит власти Грузии допустить украинских врачей к Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает властям Грузии допустить украинских врачей к арестованному бывшему президенту этой страны и гражданину Украины Михеилу Саакашвили, доставленному 8 ноября в тюремную больницу.

Об этом он сказал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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"Глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения", — говорится в сообщении.

Зеленский также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

"Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей", — сообщают в Офисе президента.

Напомним, что накануне Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как Саакашвили был силой доставлен в палату медицинского учреждения для обвиняемых и осужденных №18 в тбилисском районе Глдани, несмотря на требования его соратников о госпитализации в частную клинику, которой они доверяют.

На видео грузинский экс-президент, несмотря на заявленную более месяца назад голодовку, демонстрирует способность адекватно двигаться, эмоционально разговаривать, жестикулировать и даже оказывать силовое сопротивление: в частности, было показано, что в палате, куда его отнесли, Саакашвили принялся скандалить, сбросил на пол медицинский прибор и попытался вцепиться в одного из сотрудников учреждения.

Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть.

По заявлениям соратников политика, его физическое состояние из-за голодовки со временем сильно ухудшилось, они требовали его госпитализации в частную клинику, но только не в медучреждение Пенитенциарной службы.

Отметим также, что 4 ноября к Зеленскому обратилась мать Саакашвили Гиули Аласания, попросившая "каким-то образом организовать переправку" ее сына обратно в Украину для его лечения.

При этом 6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала подборку видео, снятых в разные дни, на всех из которых Саакашвили что-то ест. В ведомстве заявили, что арестованному давали каши и соки. В то же время в офисе омбудсмена Грузии заявили, что хотя экс-президент и получал от медперсонала СИЗО в Рустави небольшое количество еды, это нельзя расценивать как нарушение его голодовки.