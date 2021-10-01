Саакашвили заявил, что возвратился в Грузию (ВИДЕО)

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл из Украины в Грузию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Доброе утро из Грузии. Я в Грузии после 8 лет отсутствия", — написал Саакашвили.

Он также опубликовал видео, на котором заявляет, что находится в Батуми.

Ранее, 27 сентября, Саакашвили заявлял, что возвращается в Тбилиси 2 октября. В этот день в стране должны состояться выборы в местные органы власти. Как сообщает ВВС, свое решение политик объяснил тем, что он "хочет защищать волеизъявление граждан" и "вместе принять участие в спасении" страны.

"Все должны пойти на выборы и проголосовать, зафиксировать свою позицию. После того, как закроются участки, мы должны выйти в центры наших городов, сел и вместе защитить завоеванную победу", — заявил бывший президент.

В пресс-службе партии Единое национальное движение, основателем которой является Саакашвили, подтвердили его приезд.

"Да, он приехал, мы его встретим", — сообщили в партии, но пока не уточнили, как именно Саакашвили прибыл в Грузию и пересек границу.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

В прошлом году "Единое национальное движение" предлагало кандидатуру Саакашвили на должность премьер-министра в случае победы на выборах.

Перед этим политик опубликовал видеообращение, в котором извинился перед грузинами и заявил, что "возвращается" в Грузию, где в октябре должны были состояться парламентские выборы.

На заявление бывшего президента уже отреагировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Как отмечает издание "Эхо Кавказа", она заявила, что Михеил Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров.

Ранее Саакашвили назначили главой Национального совета реформ, хотя изначально во фракции "Слуга народа" заявляли, что он может занять пост вице-премьер-министра по реформам.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили гражданство Украины. Впервые гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года от своего товарища еще со студенческих времен, пятого президента Петра Порошенко, но потом он его у него отобрал.

Стоит отметить, что накануне предоставить российское гражданство Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагал президент РФ Владимир Путин.