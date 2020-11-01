Политика 20 минут назад

Саакашвили заявил, что ему 3 раза предлагали стать премьер-министром Украины

Экс-президент Грузии снова отказался от должности, на этот раз главы грузинского правительства

Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheili Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheili
Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от претензий на место премьер-министра страны, его якобы не интересует эта должность.

Об этом сам политик заявил после завершения голосования на парламентских выборах в Грузии, сообщает "Sputnik Грузия".

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"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", — сказал Саакашвили.

Известно, что в Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По результатам экзит-поллов, на выборах уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта". Второе место занимает оппозиционная партия "Единое национальное движение — Сила в единстве".

Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" предложила кандидатуру Саакашвили на должность премьер-министра в случае победы на выборах.

Как сообщалось, Саакашвили тогда согласился возглавить грузинское правительство "на стабилизационный период", если оппозиция победит на выборах.

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27 августа политик опубликовал видеообращение, в котором извинился перед грузинами и заявил, что "возвращается" в Грузию, где в октябре должны были состояться парламентские выборы.

В Минюсте Грузии заявили, что экс-президента на родине "ждет тюрьма".

Напомним, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Впервые гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года от своего товарища еще со студенческих времен, пятого президента Петра Порошенко, но потом он его у него отобрал.

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